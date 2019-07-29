29 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gözdesi Juan Jesus'ta son dakika!

Juan Jesus'ta son dakika!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında ilk tercih edilen isim olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın yeni sezon kadrosunda alternatif olarak yer alan 28 yaşındaki Brezilyalı'yı kiralamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında ilk tercih edilen isim olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın yeni sezon kadrosunda alternatif olarak yer alan 28 yaşındaki Brezilyalı'yı kiralamayı hedefliyor. Roma'ya satın alma opsiyonlu 2 milyon euro öneren Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu da ikna etmeye çalışıyor.

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