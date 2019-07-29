Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mesajı net: Bahanesi kalmadı

Ersun Yanal’ın “Kadroda sıkıntı var, takviye lazım” açıklamasından sonra 4 transfer müjdesi veren başkan, “Takımı tamamlayıp, sezona gireceğiz. Bu işin bahanesi kalmadı” diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir beklenen şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmeye kararlı. Max Kruse, Altay Bayındır, Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Emre Belözoğlu gibi yıldızları alarak takımın çehresini değiştiren sarı-lacivertlilerde değişim transfer dönemi kapanana kadar sürecek. Hertha Berlin ile yapılan hazırlık maçının 2-1 kaybedilmesinden sonra Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, "Kadro kalitesinde sıkıntı var, takviye lazım" açıklamasının ardından Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Ali Koç, 4 ismin daha geleceğini müjdelemişti.

HOCANIN İSTEDİKLERİNİ ALDIK

Başkan Ali Koç; iki stoper, bir ön libero ve bir de santrfor getirmek istediğini söylemiş, "Artık bahanemiz kalmadı. Bu sezon şampiyon olacağız" demişti. Bu açıklamanın perde arkasında Ersun Hoca'nın yaptığı açıklamanın olduğu iddia edildi. Yakın çevresine konuşan Başkan Koç'un, "İstediği oyuncuları aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu sezon kesinlikle şampiyon olmalıyız. Başka bahanesi kalmadı" diyerek olası bir başarısızlığın kabullenmeyeceğini belirtti.

