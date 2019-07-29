29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Alper’den Es Es’e destek
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Fenerbahçe'deki ?geleceği tartışma konusu olan Alper Potuk, dün en çok konuşulan isimlerdendi. Yıldız futbolcu, eski kulübü Eskişehirspor'a para desteğinde bulundu. Es Es'in başlattığı '26 saatte 26 bin forma' kampanyasına katılan Alper, 100 TL değerindeki formalardan bin adet aldı.
Fenerbahçe'deki ?geleceği tartışma konusu olan Alper Potuk, dün en çok konuşulan isimlerdendi. Yıldız futbolcu, eski kulübü Eskişehirspor'a para desteğinde bulundu. Es Es'in başlattığı '26 saatte 26 bin forma' kampanyasına katılan Alper, 100 TL değerindeki formalardan bin adet aldı.
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