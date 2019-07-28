28 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.07.2019

, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, bir grup futbolcunun salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptığı bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 takım halinde dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Audi Kupası'na katılmak için yarın Almanya'ya gidecek.

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