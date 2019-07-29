Fenerbahçe için Kolarov’dan başkası yalan!
Fenerbahçe, Sırp yıldızdan vazgeçmiyor. Obradovic’in de devreye girdiği transferde kulüplerin bonservis konusunda anlaşması halinde imzaların kısa sürede atılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin transfer listesindeki ilk isim olan Aleksandar Kolarov'da her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Roma ile bir yıl daha sözleşmesi kalan Sırp sol beki ikna ederken, İtalyan ekibiyle bonservis konusunda kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic'in de devreye girdiği transferde 33 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmeye hazır olduğu belirtiliyor. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlaması halinde Kolarov'un en kısa sürede İstanbul'a gelip imza atacağı ifade ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"