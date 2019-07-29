29 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 24 numara artık onun

24 numara artık onun
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Yeni transferlerden Garry Rodrigues, dün hesabından giyeceği forma numarasını açıkladı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe'de 24 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Bu arada geçtiğimiz sezon sarı- lacivertlilerde 24 numaralı formayı Barış Alıcı giymişti.

Yeni transferlerden Garry Rodrigues, dün hesabından giyeceği forma numarasını açıkladı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe'de 24 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Bu arada geçtiğimiz sezon sarı- lacivertlilerde 24 numaralı formayı Barış Alıcı giymişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Bas Dost iddiası Bas Dost iddiası
M'Vila kulübüne res çekti! M'Vila kulübüne res çekti!
Kolarov’dan başkası yalan! Kolarov’dan başkası yalan!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör