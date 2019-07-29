29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de 24 numara artık onun
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Yeni transferlerden Garry Rodrigues, dün sosyal medya hesabından giyeceği forma numarasını açıkladı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe'de 24 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Bu arada geçtiğimiz sezon sarı- lacivertlilerde 24 numaralı formayı Barış Alıcı giymişti.
Yeni transferlerden Garry Rodrigues, dün sosyal medya hesabından giyeceği forma numarasını açıkladı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe'de 24 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Bu arada geçtiğimiz sezon sarı- lacivertlilerde 24 numaralı formayı Barış Alıcı giymişti.
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