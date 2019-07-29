29 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki M'Vila kulübüne res çekti!

M'Vila kulübüne res çekti!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Sarı-lacivertlilerin görüştüğü isimlerden M'Vila, St.Etienne'e rest çekti. Fransız ekibinde kazandığı yıllık 2.5 milyon euronun arttırılmasını talep eden tecrübeli orta saha, aksi durumda ise satışına kolaylık sağlanmasını istedi.

Sarı-lacivertlilerin görüştüğü isimlerden M'Vila, St.Etienne'e rest çekti. Fransız ekibinde kazandığı yıllık 2.5 milyon euronun arttırılmasını talep eden tecrübeli orta saha, aksi durumda ise satışına kolaylık sağlanmasını istedi. 29 yaşındaki Fransız oyuncu için ve West Ham'ın da devrede olduğu belirtildi.

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