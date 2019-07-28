Çaykur Rizespor, Barış Alıcı'yı kiraladı!
Bu sezon Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen genç oyuncu Barış Alıcı'nın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.
Fenerbahçe'de bir türlü istediği forma şansını bulamayan ve geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak geçiren Barış Alıcı'nın yeni adresi belli oldu oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı kiralık olarak renklerine bağladı.
Altınordu'dan Berke Özer ile büyük umutlarla transfer edilen Barış Alıcı, yeni sezon çalışmalarında Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaramadı. Genç futbolcuya bir dönem Fenerbahçe'de de hem antrenör hem de teknik direktör olarak görev yapmış olan Çaykur Rizespor'un hocası İsmail Kartal talip oldu.
İki kulüp arasında yapılan görğüşmeler sonucunda genç oyuncu kiralık olarak yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek. İsmail Kartal sık sık verdiği röportajlarda Barış Alıcı ile ilgilendiklerini ifade etmişti.
Geçtiğimiz sezon Barış, 14 Süper Lig maçına çıktı ve bir asist yapabildi. Genç futbolcunun 2022 yılına kadar Sarı Lacivertli ekiple sözleşmesi bulunuyor.
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