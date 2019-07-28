28 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Çaykur Rizespor, Barış Alıcı'yı kiraladı!

Barış Alıcı'nın yeni adresi belli oldu!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.07.2019

Bu sezon kadrosunda düşünülmeyen genç oyuncu 'nın, ekiplerinden 'a kiralandığı belirtildi.

'de bir türlü istediği forma şansını bulamayan ve geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren 'nın yeni adresi belli oldu oldu.

Spor'un haberine göre; , Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Altınordu'dan Berke Özer ile büyük umutlarla transfer edilen Barış Alıcı, çalışmalarında 'ın gözüne girmeyi başaramadı. Genç futbolcuya bir dönem Fenerbahçe'de de hem antrenör hem de teknik direktör olarak görev yapmış olan Çaykur Rizespor'un hocası talip oldu.

İki kulüp arasında yapılan görğüşmeler sonucunda genç oyuncu kiralık olarak yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek. İsmail Kartal sık sık verdiği röportajlarda Barış Alıcı ile ilgilendiklerini ifade etmişti.

Geçtiğimiz sezon Barış, 14 maçına çıktı ve bir asist yapabildi. Genç futbolcunun 2022 yılına kadar Sarı Lacivertli ekiple sözleşmesi bulunuyor.

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