Obradovic'ten ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, geride bıraktığımız sezon, gelecek sezon, transferler ve sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Zeljko Obradovic'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Mükemmel bir sezon geçirdik. Olağanüstü bir basketbol oynadık. Fakat, çok fazla sakatlık yaşadık. Öncelikle, Vesely ve Lauvergne'yi kaybettik. Kalinic ve Datome de hemen sonrasında sakatlandı. Kısa beş ile oynamaya çalıştık. Çünkü, oyuncularım çalışmaya ve en iyi şekilde oynamaya çalıştı. Sezon bittiğinde bu nedenle oyuncularımı tebrik ettim. EuroLeague'i de istediğimiz gibi bitiremedik. Ancak, olan oldu. Türkiye Ligi'nde de sakatlıklar bizi etkiledi. 48 saat arayla maçlara çıktık. Efes'e karşı 7 maçta da oyuncularım karakterlerini sahaya koydular. Sezonumuz sakatlıklara kadar iyiydi. Bu sezon yaşadığımız o zorlu dönemden gerekli dersleri çıkardık."

WESTERMANN, DE COLO, WILLIAMS, BERKAY

"Yeni transferimiz Leo Westermann ile oyuncumuz Joffrey Lauvergne, birbirlerini Partizan'dan tanıyor. Adaptasyon sürecinin kısa olmasını bekliyorum. Ayrıca, iyi arkadaşlar. Westermann ile birlikte Nando De Colo, Derrick Williams ve Berkay Candan transferleri yaptık. Niccolo Melli ve Marko Guduric ise NBA'e gitti."

"PARTIZAN'I EUROLEAGUE'DE İSTERDİM"

"Partizan ile temaslarım hala devam ediyor. Kulübü yönetenlerle düşüncelerimi paylaşıyorum. Ben her zaman Partizan için en iyisini beklerim. Umarım, önümüzdeki sezon tüm hedeflerine ulaşırlar.

Benim için bir Sırp takımına karşı oynamak asla kolay değildir. Kızıl Yıldız'ı da EuroLeague'e geri döndüğü için tebrik ediyorum, bunu hak ettiler. Ancak, Partizan'ın da EuroLeague'de olmasını isterdim. Fenerbahçe ile Kızıl Yıldız' akarşı oynayacağım için ekstra mutluyum. Onlara da sezon boyu hedeflerine ulaşmaları temennisinde bulunuyorum."

"BOGDANOVIC'E 'ALL-STAR'DAN BİLET AYARLA' DEDİM"

"Marko Guduric için, tıpkı Bogdan Bogdanovic'e dilediğim gibi en iysini diliyorum. Bogdanovic, şimdiden All-Star hafta sonunda görev aldı. Ancak, Bogdanovic'e, "Bir an önce All-Star maçında yer al ve bana iyi yerden bir bilet ayarla." dedim. Bunu istiyorum. Önündeki hedefler için mücadele ediyor. Tanrı, Marko'ya da yardımcı olsun. NBA'in onlar için fazla olduğunu söyleyenler var ama değil. Onlar oldukları yeri hak ediyorlar. Çünkü, çok tutkulu oyuncular."

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"

"Benim için NBA hikayesi bitmiştir. Fenerbahçe'de çok mutluyum ve yaptığım işten keyif alıyorum. Çok özel bir kulüpteyim. Kulübü fenomence yöneten insanlarla birlikte çalışıyorum. İş arkadaşlarım, oyuncularım harika. Taraftarlarla sıradışı bir ilişkim var. 1 yıl daha kontratım var ve tüm düşüncelerim Fenerbahçe'yle ilgili. Aklımda başka hiçbir şey yok. NBA'de oyuncularım var ve onları destekliyorum. Ayrıca, Igor Kokoskov NBA'de yer alıyor ve onunla gurur duyuyorum."

"TWITTER BENİM İÇİN HİÇ VAR OLMADI"

"Sosyal medyayla ilgileniyorum. Twitter, benim için hiç var olmadı. Beni sadece direkt görüştüğüm insanlar ilgilendirir. Diğer tüm sosyal medya ağları, twitter, instagram ve diğer şeyler, onlarla ilgilenenler için. Ben ne sosyal medyayı takip ediyorum, ne de beni ilgilendiriyor."