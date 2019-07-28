28 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Serdar Aziz’in yerine Jailson

Serdar Aziz’in yerine Jailson
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.07.2019

El bileğinde çatlak tespit edilen 'in iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. F.Bahçe'nin de yer alacağı 30-31 Temmuz'daki Audi Cup'ta forma giyemeyecek olan Serdar'ın yerine Jailson oynayacak.

Brezilyalı, Sadık ile , Bayern Münih ve Tottenham'a karşı savunmanın göbeğinde mücadele edecek.

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