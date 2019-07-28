Fenerbahçe'de Serdar Aziz’in yerine Jailson

El bileğinde çatlak tespit edilen Serdar Aziz'in iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. F.Bahçe'nin de yer alacağı 30-31 Temmuz'daki Audi Cup'ta forma giyemeyecek olan Serdar'ın yerine Jailson oynayacak.

Brezilyalı, Sadık ile Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham'a karşı savunmanın göbeğinde mücadele edecek.