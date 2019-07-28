Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci hırs küpü

Geçtiğimiz yıl sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Tolga Ciğerci, yeni sezon öncesi performansıyla göz dolduruyor. Tolga'nın bu performansı Ersun Yanal'ı sevindirdi.

Fenerbahçe'nin ön libero arayışı içinde olduğu dönemde takımın öne çıkan isimlerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, hazırlık karşılaşmalarındaki futboluyla da teknik heyetten tam puan almıştı.