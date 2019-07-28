28 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci hırs küpü
Giriş Tarihi: 28.07.2019
Geçtiğimiz yıl sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Tolga Ciğerci, yeni sezon öncesi performansıyla göz dolduruyor. Tolga'nın bu performansı Ersun Yanal'ı sevindirdi.
Fenerbahçe'nin ön libero arayışı içinde olduğu dönemde takımın öne çıkan isimlerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, hazırlık karşılaşmalarındaki futboluyla da teknik heyetten tam puan almıştı.
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