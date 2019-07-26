26 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Lima imzalıyor

Lima imzalıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Uzun süre Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Lucas Lima'nın yeni adresi belli oldu. Palmerias forması giyen 29 yaşındaki 10 numaranın 'ye imza atacağı iddia edildi. oyuncunun 8 milyon bonservis bedeliye ekibine gideceği belirtildi.

Uzun süre Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Lucas Lima'nın yeni adresi belli oldu. Palmerias forması giyen 29 yaşındaki 10 numaranın 'ye imza atacağı iddia edildi. oyuncunun 8 milyon bonservis bedeliye ekibine gideceği belirtildi.

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