26 Temmuz 2019, Cuma
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Lima imzalıyor
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Uzun süre Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Lucas Lima'nın yeni adresi belli oldu. Palmerias forması giyen 29 yaşındaki 10 numaranın Al Ahli'ye imza atacağı iddia edildi. Brezilyalı oyuncunun 8 milyon bonservis bedeliye Arap ekibine gideceği belirtildi.
Uzun süre Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Lucas Lima'nın yeni adresi belli oldu. Palmerias forması giyen 29 yaşındaki 10 numaranın Al Ahli'ye imza atacağı iddia edildi. Brezilyalı oyuncunun 8 milyon bonservis bedeliye Arap ekibine gideceği belirtildi.
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