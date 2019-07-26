Fenerbahçe'nin Kolarov aşkı!

Teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun ardından listeye aldığı ilk isim olan Kolarov için yönetime baskı yapıyor. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın kulübü Roma ile pazarlıklara devam ederken, Fenerbahçe'nin hocası transferin kısa sürede bitmesini istiyor, "Onu Fenerbahçe'ye kazandırın" diyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun ardından listeye aldığı ilk isim olan Kolarov için yönetime baskı yapıyor. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın kulübü Roma ile pazarlıklara devam ederken, Fenerbahçe'nin hocası transferin kısa sürede bitmesini istiyor, "Onu Fenerbahçe'ye kazandırın" diyor.