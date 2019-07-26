26 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Kolarov aşkı!

Kolarov aşkı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Teknik direktör , geçtiğimiz sezonun ardından listeye aldığı ilk isim olan Kolarov için yönetime baskı yapıyor. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın kulübü Roma ile pazarlıklara devam ederken, Fenerbahçe'nin hocası transferin kısa sürede bitmesini istiyor, "Onu Fenerbahçe'ye kazandırın" diyor.

Teknik direktör , geçtiğimiz sezonun ardından listeye aldığı ilk isim olan Kolarov için yönetime baskı yapıyor. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın kulübü Roma ile pazarlıklara devam ederken, Fenerbahçe'nin hocası transferin kısa sürede bitmesini istiyor, "Onu Fenerbahçe'ye kazandırın" diyor.

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