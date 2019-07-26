26 Temmuz 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin Kolarov aşkı!
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun ardından listeye aldığı ilk isim olan Kolarov için yönetime baskı yapıyor. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın kulübü Roma ile pazarlıklara devam ederken, Fenerbahçe'nin hocası transferin kısa sürede bitmesini istiyor, "Onu Fenerbahçe'ye kazandırın" diyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun ardından listeye aldığı ilk isim olan Kolarov için yönetime baskı yapıyor. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın kulübü Roma ile pazarlıklara devam ederken, Fenerbahçe'nin hocası transferin kısa sürede bitmesini istiyor, "Onu Fenerbahçe'ye kazandırın" diyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"