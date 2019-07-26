Fenerbahçe'de Zajc gidiyor

Elmas'ın ardından sarı- lacivertlilerin yüksek bedelle satacağı ikinci isim Miha Zajc olacak. 25 yaşındaki orta saha için 8 milyon euro bonservis isteyen Fenerbahçe'nin özellikle Rus ekipleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Bu transferin de kısa süre içinde netleşeceği ifade edildi.

Elmas'ın ardından sarı- lacivertlilerin yüksek bedelle satacağı ikinci isim Miha Zajc olacak. 25 yaşındaki orta saha için 8 milyon euro bonservis isteyen Fenerbahçe'nin özellikle Rus ekipleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Bu transferin de kısa süre içinde netleşeceği ifade edildi.





REKOR SATIŞ

Eljif Elmas'ı 16 milyon bedelle Napoli'ye satan Fenerbahçe, son 1 yılda transferlerde önemli bir gelir elde etti. Geçtiğimiz sezonun başında Josef, Giuliano, Fernando ve Salih Uçan'ın satışlarından 26 milyon euro kazanan sarı-lacivertliler, Elmas'la birlikte bu sayıyı 42 milyona çıkardı.