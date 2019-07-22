Fenerbahçe - Wolfsburg maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da çalışmalara başlayan Fenerbahçe, özel maçta Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Wolfsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB Wolfsburg hazırlık maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe - Wolfsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB Wolfsburg hazırlık maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Wolfsburg maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da çalışmalara başlayan Fenerbahçe, özel maçta Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Wolfsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB Wolfsburg hazırlık maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe - Wolfsburg maçı saat kaçta başlayacak? Transfer haberleriyle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya Bundesliga'da mücadele eden Wolfsburg takımı ile mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Wolfsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB Wolfsburg hazırlık maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe-Wolfsburg maçı ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Wolfsburg ile yapacağı hazırlık maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe-Wolfsburg maçı 22 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN AVUSTURYA KAMPI KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

AUDİ CUP NE ZAMAN?

Audi Cup, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Audi Cup'ta bu yıl, FC Bayern Münih, ev sahibi olarak Allianz Arena'da; Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham Hotspur'u ağırlayacak.

İlki, Audi'nin 100. yıl dönümüne özel olarak 2009 yılında gerçekleştirilen Audi Cup, iki yılda bir yapılıyor. Bu yıl 6'ncısı yapılacak Audi Cup'ın maç takvimi ise şu şekilde:

30 Temmuz 2019

19.00 - Real Madrid-Tottenham

21.30 - Bayern Münih - Fenerbahçe

31 Temmuz 2019

19.00 - Üçüncülük maçı

21.30 - Final maçı

Karşılaşmanın Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.