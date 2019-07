Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Şampiyonluk için döndüm

Tam 4 yıl sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçından sonra birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Tam 4 yıl sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte yıldız oyuncunun öne çıkan sözleri: "Bu 4 senelik arada bazı şeyler değişmiş. Ancak önemli olan Fenerbahçe'nin değerlerinin, aidiyetinin ve hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi. Fenerbahçe'nin hedefi her maçı kazanmak olduğu gibi, her kulvarda da şampiyonluktur. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük takımı olduğu için sahaya çıkan her oyuncu bunu hissedecek. Takımdaki herkesin sadece başarıya odaklanması için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlayacaktır. Çünkü buna ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissederek saha içerisinde olursak kupayı kaldıran taraf biz oluruz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geri döndüm."