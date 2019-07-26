26 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira’ya talip
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Bir süre önce Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen Sami Khedira'ya yeni bir talip çıktı. Juventus'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki önlibero için Premier Lig takımlarından Wolverhampton'ın teklifte bulunduğu ve tüm şartları zorladığı kaydedildi.
Bir süre önce Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen Sami Khedira'ya yeni bir talip çıktı. Juventus'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki önlibero için Premier Lig takımlarından Wolverhampton'ın teklifte bulunduğu ve tüm şartları zorladığı kaydedildi.
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