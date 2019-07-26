26 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira’ya talip

Khedira’ya talip
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Bir süre önce Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen 'ya yeni bir talip çıktı. Juventus'un kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki önlibero için takımlarından Wolverhampton'ın teklifte bulunduğu ve tüm şartları zorladığı kaydedildi.

Bir süre önce Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen 'ya yeni bir talip çıktı. Juventus'un kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki önlibero için takımlarından Wolverhampton'ın teklifte bulunduğu ve tüm şartları zorladığı kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait g��rüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!
Hertha Berlin maçı sonrası olay! Emre Belözoğlu... Hertha Berlin maçı sonrası olay! Emre Belözoğlu...
''Şampiyonluk için döndüm'' ''Şampiyonluk için döndüm''
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör