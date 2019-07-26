26 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de sıra Amodou'da
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Sarı-lacivertliler, Kjaer'i satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sevilla'dan bir başka ismi daha istiyor. Ön liberoya transfer yapacak olan Fenerbahçe, İbrahima Amadou için temaslarını sürdürüyor.
İspanyol ekibinin bonservis bedeliyle satmak istediği Kamerunlu futbolcuyu kiralamayı hedefleyen Kanarya, bu konuda tüm şartları zorluyor. Ön libero için birçok oyuncuyla temas halinde olan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Amadou'yu listenin ilk sırasında tuttuğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 32 resmi karşılaşmada oynayan Amadou, güçlü fiziği ile öne çıkıyor. Hücuma katkısı fazla olmayan 1.84 boyundaki futbolcu, savunmaya ise büyük güç katıyor.
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