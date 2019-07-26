26 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sıra Amodou'da

F.Bahçe Sevilla'nın yıldızı için şartları zorluyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Sarı-lacivertliler, Kjaer'i satın alma opsiyonuyla kiraladığı 'dan bir başka ismi daha istiyor. Ön liberoya transfer yapacak olan Fenerbahçe, İbrahima Amadou için temaslarını sürdürüyor.

İspanyol ekibinin bonservis bedeliyle satmak istediği Kamerunlu futbolcuyu kiralamayı hedefleyen Kanarya, bu konuda tüm şartları zorluyor. Ön libero için birçok oyuncuyla temas halinde olan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Amadou'yu listenin ilk sırasında tuttuğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon formasıyla 32 resmi karşılaşmada oynayan Amadou, güçlü fiziği ile öne çıkıyor. Hücuma katkısı fazla olmayan 1.84 boyundaki futbolcu, savunmaya ise büyük güç katıyor.

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