Eski Fenerbahçeli Diego Ribas'ın ayağı kırıldı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Diego Ribas, Libertadores Kupası'nda oynanan Emelec mücadelesinde ayağına aldığı darbe sonrası sakatlandı. Sakatlığının oldukça ciddi olduğu gözlenen yıldız ismin, beklenenden daha önce futbolu bırakacağı ifade ediliyor.

Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Ribas, çok şanssız bir sakatlık yaşadı.

Diego, takımı Flamengo'nun Emelec ile yaptığı Copa Libertadores maçının 70. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ayağını kırdı.

Büyük bir acıyla yerde kalan Brezilyalı futbolcu, sedye ile saha kenarına alınırken maçın ardından Flamengo doktoru Marcio Tannure, futbolcunun hemen ameliyata alınacağını açıkladı.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

34 yaşındaki Diego Ribas'ın en az 1 sene sahalardan uzak kalması bekleniyor. Diego, bu sakatlığın ardından futbolu bırakma kararı da alabilir.