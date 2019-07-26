Eljif Elmas: "Ancelotti'yle çalışmak rüya gibi"

Fenerbahçe'nin 16 milyon euro + bonuslar karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'tan ilk açıklama geldi. Yetenekli oyuncu yeni takıındaki ortam, yeni hocası Carlo Ancelotti ve Napoli taraftarları hakkında konuştu.

Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. Yeni sezona bomba gibi bir kadro kurmak için birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Vedat Muriç ve Max Kruse'yi kadroya katarak isminden söz ettiren Sarı-Lacivertliler, Eljif Elmas'ı da Napoli'ye satarak kasasını doldurmuş Avrupa transfer piyasasında da kendinden söz ettirmişti.

Bonuslarla birlikte 18 milyon euro'ya Napoli'ye transfer olan 19 yaşındaki Makedon futbolcu bundan böyle İtalya'da top koşturucak.​ Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçında 69. dakikada oyuna dahil olan Makedon yıldız, ilk kez İtalyan ekibinin formasını da giydi. İtalyan taraftarların büyük ilgi gösterdiği Eljif, sahaya alkışlar içinde çıktı.

Fenerbahçe'ye ilk geldiği sezon 21 numarayı seçen Eljif, ardından 99'u almıştı. 19 yaşındaki futbolcu Napoli'de 12 numarayı tercih etti.​ Eljif'in Fenerbahçe'nin taraftara ayırdığı 12 numaralı formayı tercih etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyardı.​ Fenerbahçe'li taraftalar, Eljif Elmas için övgü dolu tweet'ler attı ve genç futbolcuya İtalya kariyerinde başarılar dilemişti.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, yeni takımı ve teknik direktörü hakkında açıklamalarda bulundu. Transferinin ardından mutlu olduğunu belirten Eljif, "Burada olduğum için çok mutluyum, Napoli oyuncusu olmak büyük bir aileye ait olmak anlamına geliyor." dedi.







"ANCELOTTI İLE ÇALIŞMAK RÜYA GİBİ"



Yeni hocası ile çalışmanın harika olduğunu söyleyen Makedon futbolcu, "Ancelotti ile çalışmak benim için rüya gibi, onun gibi bir teknik direktörden öğrenebileceğim her şeyi öğrenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eljif pozisyonu hakkındaki sorulara, "Daha önce bir çok pozisyonda oynadım, hocamız beni nerede oynatması gerektiğini biliyor. Kendimi tamamen takıma adamış durumdayım." cevabını verdi.







"SAHADA CEVAP VERMEK İSTİYORUM"



Taraftarların karşılamasından çok etkilendiğini söyleyen genç oyuncu, "Burada çok sıcak bir karşılama ile karşılaştım, bu karşılamaya sahada en olumlu şekilde karşılık vermek istiyorum." dedi.

19 yaşındaki Eljif Elmas geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 40 maça çıktı ve 4 gol attı.