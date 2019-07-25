25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe’nin rakibi Hertha
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Avusturya'da? hazırlıklarına devam eden F.Bahçe, 4. hazırlık maçında H. Berlin ile karşılaşacak. İlk iki maçta Boluspor ve Bursaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Wolfsburg'la da berabere kalmıştı. Sarı-lacivertlilerin 19.30'da Alman ekibiyle oynayacağı maç Smart Spor'dan yayınlanacak.
Avusturya'da? hazırlıklarına devam eden F.Bahçe, 4. hazırlık maçında H. Berlin ile karşılaşacak. İlk iki maçta Boluspor ve Bursaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Wolfsburg'la da berabere kalmıştı. Sarılacivertlilerin 19.30'da Alman ekibiyle oynayacağı maç Smart Spor'dan yayınlanacak.
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