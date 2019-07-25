Fenerbahçe'de Ozan Tufan : Yeni bir sayfa açtım

Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da kiralık tamamlayan Ozan Tufan'dan samimi sözler... Fenerbahçe'ye ilk transferinde hataları olduğunu kabul eden genç oyuncu, "Fenerbahçe, benim için bir tutku, bir aşk ve bir aile... Değerini çok iyi anladım. Bu formayı bir daha bırakmamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da kiralık tamamlayan Ozan Tufan'dan samimi sözler... Fenerbahçe'ye ilk transferinde hataları olduğunu kabul eden genç oyuncu, "Fenerbahçe, benim için bir tutku, bir aşk ve bir aile... Değerini çok iyi anladım. Bu formayı bir daha bırakmamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.