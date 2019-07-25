25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Skrtel'de acele etmiyor
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Sözleşmesi sona eren isimlerden olan Martin Skrtel'de hareketli günler yaşanıyor. Hiçbir kulüple anlaşamayan Slovak, Comolli’yi aradı. 34’lük oyuncu, imza atmaya hazır ama bu kez Fenerbahçe acele etmiyor
Sarı-lacivertli formayı giydiği 3 sezonda 3.5 milyon euro kazanan Slovak futbolcu, yeni mukavelesinde de 3 milyon euro'da diretmişti. Fenerbahçe, 1.6 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önerirken, 34 yaşındaki oyuncu kabul etmemişti. Kendisine düşünmesi için 1 ay süre verilen Skrtel, görüşme yaptığı takımlarla anlaşma sağlayamayınca Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'yi aradı ve imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Ancak bu kez Fenerbahçe, beklemeye geçti ve tecrübeli savunmacıdan beklemesini istedi.
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