25 Temmuz 2019, Perşembe
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Eljif Elmas’tan 5 yıllık imza
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 19 milyon euro'ya Napoli'ye sattığı Eljif Elmas önceki gün İtalya'ya gitmişti. Sağlık kontrollerinden geçen 19 yaşındaki oyuncu dün resmen kendisini Napoli'li yapan imzayı attı.
Genç yıldız başkan Aurelio De Laurentiis'in de katıldığı törenle 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Başkan Laureentiis, Eljif ile atılan imzayı sosyal medya hesabına koyarak "Napoli'ye hoşgeldin" yazdı. Genç yıldız da "Kariyerime Napoli'de devam edeceğim için çok mutluyum" diye konuştu.
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