25 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert bitti-bitiyor

Mert bitti-bitiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Savunmada alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, konusunda da büyük aşama kaydetti. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoperin bonservis bedeli konusunda ile büyük ölçüde anlaşırken, kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.

Savunmada alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, konusunda da büyük aşama kaydetti. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoperin bonservis bedeli konusunda ile büyük ölçüde anlaşırken, kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Başkent temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi isimlerden olan 1.90'lık savunma oyuncusu, 1. Lig'de 25 karşılaşmada forma giymişti.

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