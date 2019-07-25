25 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Juan Jesus’ta flaş gelişme! Fenerbahçe...

Juan Jesus’ta flaş gelişme
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine giren isimlerden olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Roma'daki yeri garanti olmayan Brezilyalı stoper için menajeriyle görüşen sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine giren isimlerden olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Roma'daki yeri garanti olmayan Brezilyalı stoper için menajeriyle görüşen sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli yüksek olan 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Yanal'dan flaş karar! Hertha Berlin 11'i belli oldu Yanal'dan flaş karar! Hertha Berlin 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferini Obradovic bitiriyor! Fenerbahçe'nin yeni transferini Obradovic bitiriyor!
Mert bitti-bitiyor Mert bitti-bitiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör