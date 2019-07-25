Juan Jesus’ta flaş gelişme! Fenerbahçe...

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine giren isimlerden olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Roma'daki yeri garanti olmayan Brezilyalı stoper için menajeriyle görüşen sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine giren isimlerden olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Roma'daki yeri garanti olmayan Brezilyalı stoper için menajeriyle görüşen sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli yüksek olan 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği kaydedildi.