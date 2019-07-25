Fenerbahçe'nin Kalinic ısrarı

Sarı-lacıvertlıler hücum hattını Vedat Muriç, Max Kruse ve Garry Rodrigues ile güçlendirmişti. Kanarya'nın Atletico Madrid'de gözden düşen forvet oyuncusu Nikola Kalinic'e olan ilgisi de sürüyor. Fenerbahçe ‘rüya kadroyu’ kurmak için Hırvat golcüyü de mutlaka almak istiyor. West Ham ile transfer savaşı sürüyor.

Önceki gün İspanyol basınının yazdığı haberlerde Fenerbahçe'nin Kalinic'e yıllık 3.5 milyon euro önerdiği ifadeleri yer almıştı. Bu sezon mutlak şampiyonluk isteyen Kanarya'da yönetim bu transfer için bastırıyor. Ancak ciddi bir de rakip var. Müthiş gelire sahip Premier Lig ekibi West Ham United'ın da Hırvat forveti istemesi sebebiyle Fenerbahçe bu transferde henüz arzuladığı sonuca yaklaşamadı. Ancak Kanarya pes etmeden görüşmeleri sürdürecek. Nikola Kalinic geçtiğimiz sezon 18 maçta 2 gol atmıştı.