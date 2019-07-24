24 Temmuz 2019, Çarşamba
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‘Max Kruse iyi iş yapar’
Giriş Tarihi: 24.07.2019
Wolfsburg forması giyen milli futbolcumuz Yunus Mallı, Max Kruse ile ilgili konuştu. Alman futbolcunun Fenerbahçe'de iyi işler yapacağını belirten Yunus, "Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem gol atabilen hem de takım arkadaşlarına iyi pas atıp, gol pozisyonuna sokmayı iyi bilen bir oyuncu" açıklamasını yaptı.
Wolfsburg forması giyen milli futbolcumuz Yunus Mallı, Max Kruse ile ilgili konuştu. Alman futbolcunun Fenerbahçe'de iyi işler yapacağını belirten Yunus, "Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem gol atabilen hem de takım arkadaşlarına iyi pas atıp, gol pozisyonuna sokmayı iyi bilen bir oyuncu" açıklamasını yaptı.
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