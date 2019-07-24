24 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kjaer’de son dakika

Kjaer’de son dakika
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği Kjaer için açıklama geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Danimarkalı stoperle ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe ile Kjaer için bir görüşmemiz oldu. Ancak 15 gün önceydi. Şu anda görüşmemiz yok."

Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği Kjaer için açıklama geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Danimarkalı stoperle ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe ile Kjaer için bir görüşmemiz oldu. Ancak 15 gün önceydi. Şu anda görüşmemiz yok."

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