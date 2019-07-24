24 Temmuz 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe’ye durmak yasak
Giriş Tarihi: 24.07.2019
Avusturya'da? önceki günü Wolfsburg maçı ile tamamlayan Fenerbahçe, dün de çift idmanla çalışmalara devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, sabah hafif tempoda bir idman yaptı.
Avusturya'da? önceki günü Wolfsburg maçı ile tamamlayan Fenerbahçe, dün de çift idmanla çalışmalara devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, sabah hafif tempoda bir idman yaptı. Wolfsburg karşılaşmasında forma giyen futbolcular, rejenerasyon yaparken, diğerleri pas çalıştı. Fenerbahçe, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenmanla günü tamamladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"