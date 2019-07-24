24 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’ye durmak yasak

F.Bahçe’ye durmak yasak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Avusturya'da? önceki günü Wolfsburg maçı ile tamamlayan Fenerbahçe, dün de çift idmanla çalışmalara devam etti. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, sabah hafif tempoda bir idman yaptı.

Avusturya'da? önceki günü Wolfsburg maçı ile tamamlayan Fenerbahçe, dün de çift idmanla çalışmalara devam etti. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, sabah hafif tempoda bir idman yaptı. Wolfsburg karşılaşmasında forma giyen futbolcular, rejenerasyon yaparken, diğerleri pas çalıştı. Fenerbahçe, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenmanla günü tamamladı.

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