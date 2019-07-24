İtalyanlar'dan Kalinic iddiası

Her gün yeni bir ismin ortaya atıldığı F.Bahçe için bu kez İtalya'dan bir iddia geldi. Calcimercato sitesi, sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemine gelen Kalinic'te bir kez daha harekete geçtiğini ileri sürdü.

Haberde, Fenerbahçe'nin A.Madrid'in kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki Hırvat golcüye senelik 3.5 milyon euro önerdiği belirtildi. Tecrübeli golcü, geçtiğimiz sezon La Liga'da forma giydiği 18 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı. İtalya'da Milan ve Fiorentina'da oynayan Kalinic, Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.