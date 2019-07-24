24 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

‘Damien Comolli M’Vila’yla görüştü’

‘Damien Comolli M’Vila’yla görüştü’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Fenerbahçe, Wanyama için Tottenham ile anlaşırken, Fransa'da M'Vila iddiası geldi. Fransız sitesi Mercato, sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Comolli'nin S.Etienne forması giyen önlibero Yann M'Vila ile görüşme halinde olduğunu yazdı.

Bir süredir Fenerbahçe ile adı geçen 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı belirtilirken, Fransız ekibinin istediği bonservis bedelinin yüksek olduğu ifade edildi. İki yıldır formasını giydiği 'nin vazgeçilmezleri arasına giren Yann M'Vila, geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 40 resmi maça çıktı.

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