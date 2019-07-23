23 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.07.2019

hazırlıklarının yurt dışı etabı için ’da bulunan , bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı VfL Wolfsburg maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmaları ile tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, hücum ve defans oyunlarıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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