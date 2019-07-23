23 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Youtube’ta zirve Cimbom’a geçti

Youtube’ta zirve Cimbom’a geçti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki dev rekabet 'a da sıçradı. Sarı-lacivertliler, video kanalında 1 milyon aboneyi geçen ilk kulüp olurken Galatasaraylıların buna cevabı gecikmedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki dev rekabet 'a da sıçradı. Sarı-lacivertliler, video kanalında 1 milyon aboneyi geçen ilk kulüp olurken Galatasaraylıların buna cevabı gecikmedi. Sosyal medyada kampanya başlatan taraftarlar dün itibarıyla 1 milyon 138 bine ulaştı ve Fenerbahçe'yi solladı.

HER YERDE BİRİNCİ
Galatasaray, taraftarlarının verdiği destek ile sosyal medyada açık ara önde... Sarı-kırmızılılar, 'de Facebook, Twitter ve İnstagram'dan sonra Youtube'ta zirveye oturmayı başardı.

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