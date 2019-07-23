Youtube’ta zirve Cimbom’a geçti

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki dev rekabet Youtube'a da sıçradı. Sarı-lacivertliler, video kanalında 1 milyon aboneyi geçen ilk kulüp olurken Galatasaraylıların buna cevabı gecikmedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki dev rekabet Youtube'a da sıçradı. Sarı-lacivertliler, video kanalında 1 milyon aboneyi geçen ilk kulüp olurken Galatasaraylıların buna cevabı gecikmedi. Sosyal medyada kampanya başlatan taraftarlar dün itibarıyla 1 milyon 138 bine ulaştı ve Fenerbahçe'yi solladı.



HER YERDE BİRİNCİ

Galatasaray, taraftarlarının verdiği destek ile sosyal medyada açık ara önde... Sarı-kırmızılılar, Türkiye'de Facebook, Twitter ve İnstagram'dan sonra Youtube'ta zirveye oturmayı başardı.