Eljif Elmas Napoli'de! Rekor transfer
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! İtalyan temsilcisi Napoli bir süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Eljif Elmas'ı renklerine bağladı.
Napoli, Eljif için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı lacivertli ekipten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü SSC Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16.000.000 EUR bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.
Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin tarihinde sattığı en pahalı futbolcu oldu;
Josef: 12 M€
Anelka: 12 M€
Jay-Jay Okocha: 12,4 M€
Simon Kjaer: 12,5 M€
Elvir Baljic: 15,6 M€ ?
Moussa Sow: 16 M€ ?
Eljif Elmas: 16 M€ (+1,5)
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