23 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Keseru harekatı

Keseru harekatı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.07.2019

'un forvet arayışları sürüyor. Bordo-mavili kulüp yönetimi, 32 yaşındaki Rumen forvet Claudiu Andrei Keseru ile masaya oturdu ve teklif sundu.

Forvet arayışlarını devam ettiren , Ludogorest'te forma giyen Claudiu Andrei Keseru için de girişimlerde bulunuyor. Bordo-mavililerin, Bulgar ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve 500 bin euro fesih bedeli bulunan Rumen golcünün bonservisini kendisinin almasını beklediği belirtildi. 32 yaşındaki santrfor ise Karadeniz ekibinden yıllık 1.2 milyon euro talep etti. Fırtına fiyatta indirim beklerken, Keseru ile anlaşmanın zeminini arıyor. Tecrübeli forvet geçen sezon 49 maçta 24 gol kaydederken, 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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