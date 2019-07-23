Fenerbahçe'ye kaleye İsveçli kule!

İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Romanews, Fenerbahçe'nin Roma'nın gözden çıkardığı 1.96'lık İsveçli kaleci Robin Olsen'le ilgilendiğini yazdı.

Kaleye Harun Tekin'in yanına Altay Bayındır'ı alan Fenerbahçe buna karşılık Berke Özer'i Westerlo'ya kiralamıştı. Sözleşmesi biten Volkan Demirel'e henüz teklif yapılmadı. Eldekilerden Carlos Kameni kadroda düşünülmezken, Erten Ersu ise tecrübesiz... Bu tabloda İtalya'dan yeni bir kaleci iddiası geldi. Roma'ya yakın Romanews sitesi, sarı-kırmızılı ekibin gözden çıkardığı İsveçli Robin Olsen'le Fenerbahçe'nin ilgilendiğini duyurdu. 1.96 boyundaki file bekçisi için West Ham'ın da devrede olduğu belirtiliyor. 29 yaş ındaki Olsen, geçen yaz Kopenhag'dan 9 milyon euro'ya Roma'ya transfer olmuştu.

Malmö, Kopenhag, PAOK ve Roma'da forma giyen Olsen, kariyerindeki 236 maçın 88'inde gol yemedi. Tecrübeli eldiven, 30 kez İsveç Milli Takımı'nda yer aldı.