Fenerbahçe'nin Khedira presi sürüyor!
Sky İtalia, 32 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe’den olağanüstü bir teklif aldığını açıkladı. Khedira’nın karar aşamasında olduğu belirtildi.
Ön libero transferine kilitlenen Fenerbahçe, Marsilyalı Luiz Gustavo'da ilerleme kaydedemeyince Sami Khedira'ya yoğunlaştı. Sky İtalia, sarı-lacivertli kulübün 32 yaşındaki oyuncuya 'olağanüstü' nitelikte bir teklif yaptığını açıkladı. Khedira'nın henüz teklife yanıt vermediği belirtilirken, Bundesliga ile Türkiye arasında karar vermeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Juventus'un Alman yıldızı yeni sezonda takımda düşünmediği de vurgulanırken, bonservisi konusunda kolaylık sağlamaya hazır olduğu dile getirildi.
ALTERNATİF LİSTE HAZIR
Khedira'nın ?Fenerbahçe'nin cazip önerisinden etkinlendiği kaydedilirken, transferi halinde detaylı sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle 17 maçta oynayabilen Tunus asıllı orta saha, 2 gol atmıştı. Öte yandan orta sahaya üst düzey bir takviye yapmaya kararlı olan Kanarya; Ndiaye (Stoke City), Lima (Palmeiras), M'Vila (St. Etienne) ve Wanyama'yı da (Tottenham) yedekte tutuyor.
FEJSA RAFA KALDIRILDI!
Ljubomir Fejsa'nın ikinci plana atıldığı kesinleşti. Sırp Mozzartsport, "Fenerbahçe'nin yeni hedefi Gustavo" dedi. Fejsa'da geri adım atılmasının nedeni olarak son yıllarda yaşadığı sakatlıklar gösterildi. Sarı- lacivertlilerin, 30 yaşındaki ismin tıbbi geçmişini öğrendikten sonra diğer hedeflere yöneldiği belirtildi. Odakta Brezilyalı Luiz Gustavo'nun yer aldığı kaydedildi.
KJAER'DE DURUM AYNI
Stopere transferi gündeme gelen Simon Kjaer'de yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe, Sevilla ile kiralama konusunda prensipte anlaştı. Ancak Danimarkalı oyuncunun 4 milyon euro yıllık garanti para istemesi sorun çıkardı. Kjaer'den 2.5 milyon euroya inmesi bekleniyor. Başka takımlardan beklediği teklifleri alamayan 30 yaşındaki Kjaer'in yumuşaması halinde Fenerbahçe bu transferi bitirmeyi planlıyor.
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