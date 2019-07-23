23 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Gustavo sakatlandı!
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Luiz Gustavo, ayak bileğinden sakatlandı. Marsilya'nın ABD kampında Saint Etienne'i 2-1 yendiği maçta ayağına darbe alan Brezilyalı ön libero, oyundan çıktı. 31 yaşındaki Luiz'in durumunun kontrollerin ardından netleşeceği açıklandı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Luiz Gustavo, ayak bileğinden sakatlandı. Marsilya'nın ABD kampında Saint Etienne'i 2-1 yendiği maçta ayağına darbe alan Brezilyalı ön libero, oyundan çıktı. 31 yaşındaki Luiz'in durumunun kontrollerin ardından netleşeceği açıklandı. Gustavo'nun sakatlanmasının, Fenerbahçe'ye transfer olasılığını daha karmaşık hale getirdiği vurgulandı.
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