23 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Gustavo sakatlandı!

Gustavo sakatlandı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan , ayak bileğinden sakatlandı. Marsilya'nın ABD kampında 'i 2-1 yendiği maçta ayağına darbe alan Brezilyalı ön libero, oyundan çıktı. 31 yaşındaki Luiz'in durumunun kontrollerin ardından netleşeceği açıklandı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan , ayak bileğinden sakatlandı. Marsilya'nın ABD kampında 'i 2-1 yendiği maçta ayağına darbe alan Brezilyalı ön libero, oyundan çıktı. 31 yaşındaki Luiz'in durumunun kontrollerin ardından netleşeceği açıklandı. Gustavo'nun sakatlanmasının, Fenerbahçe'ye transfer olasılığını daha karmaşık hale getirdiği vurgulandı.

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