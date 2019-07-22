22 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

'Umarım bizimle kalır'

'Umarım bizimle kalır'
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Marsilya'nın Portekizli hocası Willas Boas, Fenerbahçe'nin ilgilendiği 'nun takımda kalmasını umduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ona güveniyorum, umarım bizimle kalır. Karizmatik, tecrübeli ve muazzam oyun anlayışı olan bir isim. Orta sahada onun gibi isimlerin olması önemli" dedi.

Marsilya'nın Portekizli hocası Willas Boas, Fenerbahçe'nin ilgilendiği 'nun takımda kalmasını umduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ona güveniyorum, umarım bizimle kalır. Karizmatik, tecrübeli ve muazzam oyun anlayışı olan bir isim. Orta sahada onun gibi isimlerin olması önemli" dedi.

KOLAROV 90'A ASTI
Ersun Yanal'ın en çok istediği isim olan Aleksandar Kolarov, hazırlık maçında gol attı. Roma'nın Trastevere Calcio ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Sırp sol bek, frikikten çık şık bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti. Cengiz Ünder'in de fileleri havalandırdığı mücadeleyi Roma 10-1 kazandı.

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