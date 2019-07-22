22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Wanyama: Bir yere gitmiyorum
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Fenerbahçe ile anılan Tottenham'ın Kenya'lı ön liberosu Victor Wanyama, bir yere gitmeyeceğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "Haftaya Tottenham'la tekrar çalışmalara başlayacağım. Spekülasyonlar üzerinde fazla durmak istemiyorum. Transfer penceresi açıkken bir oyuncunun diğer kulüplerle bağlantı kurması normal, ancak hiçbir yere gitmiyorum" dedi.
Fenerbahçe ile anılan Tottenham'ın Kenya'lı ön liberosu Victor Wanyama, bir yere gitmeyeceğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "Haftaya Tottenham'la tekrar çalışmalara başlayacağım. Spekülasyonlar üzerinde fazla durmak istemiyorum. Transfer penceresi açıkken bir oyuncunun diğer kulüplerle bağlantı kurması normal, ancak hiçbir yere gitmiyorum" dedi.
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