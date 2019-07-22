22 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Wanyama: Bir yere gitmiyorum

Wanyama: Bir yere gitmiyorum
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Fenerbahçe ile anılan Tottenham'ın Kenya'lı ön liberosu Victor Wanyama, bir yere gitmeyeceğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "Haftaya Tottenham'la tekrar çalışmalara başlayacağım. Spekülasyonlar üzerinde fazla durmak istemiyorum. Transfer penceresi açıkken bir oyuncunun diğer kulüplerle bağlantı kurması normal, ancak hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

Fenerbahçe ile anılan Tottenham'ın Kenya'lı ön liberosu Victor Wanyama, bir yere gitmeyeceğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "Haftaya Tottenham'la tekrar çalışmalara başlayacağım. Spekülasyonlar üzerinde fazla durmak istemiyorum. Transfer penceresi açıkken bir oyuncunun diğer kulüplerle bağlantı kurması normal, ancak hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

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