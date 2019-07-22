22 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

En ciddisi Fenerbahçe!

En ciddisi Fenerbahçe!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.07.2019

İspanyol ?Mundo Deportivo, Nikola Kalinic'le ilgili son durumu paylaştı. Buna göre Atletico Madrid'in Hırvat forveti için devredeki en ciddi takım Fenerbahçe. ABD seçeneğinin zor göründüğü belirtilirken, Simeone'nin 31 yaşındaki oyuncuya süre vermeyi düşünmediği ve Kalinic'in çıkış rampasında olduğu ifade edildi.

İspanyol ?Mundo Deportivo, Nikola Kalinic'le ilgili son durumu paylaştı. Buna göre Atletico Madrid'in Hırvat forveti için devredeki en ciddi takım Fenerbahçe. ABD seçeneğinin zor göründüğü belirtilirken, Simeone'nin 31 yaşındaki oyuncuya süre vermeyi düşünmediği ve Kalinic'in çıkış rampasında olduğu ifade edildi.

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