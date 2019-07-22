22 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Serdar Aziz: Tek hedef şampiyonluk

Serdar Aziz: Tek hedef şampiyonluk
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.07.2019

yeni sezonda taraftarlarının da desteği ile tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Sporx'e konuşan tecrübeli savunmacı, mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte bir bütün olarak hep birlikte olmazsa olmaz tek hedefimiz şampiyonluk. Buna inancımız tam. Büyük Fenerbahçe taraftarının bu yoldaki desteği de bizi daha güçlü kılacak."

Serdar Aziz yeni sezonda taraftarlarının da desteği ile tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Sporx'e konuşan tecrübeli savunmacı, mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte bir bütün olarak hep birlikte olmazsa olmaz tek hedefimiz şampiyonluk. Buna inancımız tam. Büyük Fenerbahçe taraftarının bu yoldaki desteği de bizi daha güçlü kılacak."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'nin yeni transferini Mesut Özil bitiriyor Fenerbahçe'nin yeni transferini Mesut Özil bitiriyor
Fenerbahçe YouTube’da 1 milyonu geçti Fenerbahçe YouTube’da 1 milyonu geçti
Westerlo Berke’yi açıkladı Westerlo Berke’yi açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör