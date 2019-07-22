Serdar Aziz: Tek hedef şampiyonluk

Serdar Aziz yeni sezonda taraftarlarının da desteği ile tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Sporx'e konuşan tecrübeli savunmacı, mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte bir bütün olarak hep birlikte olmazsa olmaz tek hedefimiz şampiyonluk. Buna inancımız tam. Büyük Fenerbahçe taraftarının bu yoldaki desteği de bizi daha güçlü kılacak."

Serdar Aziz yeni sezonda taraftarlarının da desteği ile tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Sporx'e konuşan tecrübeli savunmacı, mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte bir bütün olarak hep birlikte olmazsa olmaz tek hedefimiz şampiyonluk. Buna inancımız tam. Büyük Fenerbahçe taraftarının bu yoldaki desteği de bizi daha güçlü kılacak."