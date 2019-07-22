22 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Avusturya'da

Fenerbahçe Avusturya'da
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Sarı-lacivertli ekibin 5 gün sürecek Avusturya kampı dün başladı. Çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe bugün 19.30’da Wolfsburg’la karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ikinci etap kamp için Avusturya'ya gitti. 25 Temmuz'a kadar sürecek kampta sarı-lacivertliler bu akşam Bundesliga ekibi Wolfsburg'la, 25 Temmuz'da ise ile iki hazırlık maçı oynayacak. İki karşılaşma da saat 19.30'da başlayacak ve D Smart'tan naklen yayınlanacak. Eljif Elmas ve Barış Alıcı kadroda yer almadı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Nabil Dirar ile Copa America'da oynayan Isla ve Diego Reyes de izinli olduklari için Avusturya'ya gitmediler. Üç oyuncu İstanbul'a dönüşte takıma Gurbetçiler yeni kaptan Emre'ye çiçek verdiler. dahil olacaklar.

27 OYUNCU GÖTÜRDÜ
Kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle: Harun, Altay, Abdullah, Oytun, Batuhan, Sadık, , Murat Sağlam, Hasan Ali, Abdülcebrail, Emre, Jailson, Ozan, Tolga, Tolgay, Mehmet Ekici, Zajc, Kruse, Ferdi, Alper, Muhammed, Moses, Rodrigues, Muric, Frey, Allahyar, Yusuf Mert.

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