21 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Komandolar!

Komandolar!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. 'nde sabah yapılan antrenmanın ilk yarım saatinde salonda sakatlık önleyici çalışmalar uygulandı.

Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. 'nde sabah yapılan antrenmanın ilk yarım saatinde salonda sakatlık önleyici çalışmalar uygulandı. Ard ından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri sonrası 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Kanarya akşam ikinci antrenmanla günü noktalandı.

AVUSTURYA KAMPI BUGÜN BAŞLIYOR
Kanarya ikinci etap kamp için bugün Avusturya'ya gidiyor. Sarı-lacivertli ekip, 25 Temmuz'a kadar sürecek kampta yarın Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise ile iki hazırlık maçı oynayacak. İki karşılaşma da saat 19.30'da başlayacak ve D Smart'tan (Smart Spor HD) naklen ekranlara gelecek.


YORULAN RUH BU YIL DİMDİK GELİYOR
Bodrum ve Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği, '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nu kutladı. Bir kafede düzenlenen organizasyona çok sayıda taraftarın yanı sıra Fenerbahçe'nin eski ba şkanı Ali Şen de katıldı. Ali Şen, "Geçen sene biraz ayakları yorulmuş olan ruh bu sene dimdik olarak geliyor" dedi.

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