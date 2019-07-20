20 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.07.2019

, yeni sezon hazırlıklarını 'nde akşam saatlerinde yaptığı günün 2'nci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Yeni sezon kamp çalışmaları doğrultusunda yarın Avusturya'ya hareket edecek olan sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına bu ülkede devam edecek.

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