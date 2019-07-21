21 Temmuz 2019, Pazar
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Berke resmen Westerlo’da
Giriş Tarihi: 21.07.2019
Fenerbahçe, kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar Belçika'nın Westerlo takımına kiraladığını açıkladı. Berke'nin menajeri Ömer Uzun, "Ersun Hoca, maç oynamasının daha iyi olacağını söyledi. Biz de Avrupa'yı tercih ettik" dedi. Westerlo, Belçika 2. Ligi'nde yer alıyor.
Fenerbahçe, kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar Belçika'nın Westerlo takımına kiraladığını açıkladı. Berke'nin menajeri Ömer Uzun, "Ersun Hoca, maç oynamasının daha iyi olacağını söyledi. Biz de Avrupa'yı tercih ettik" dedi. Westerlo, Belçika 2. Ligi'nde yer alıyor.
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