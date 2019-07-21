21 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Berke resmen Westerlo’da

Berke resmen Westerlo’da
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Fenerbahçe, kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar Belçika'nın takımına kiraladığını açıkladı. Berke'nin menajeri Ömer Uzun, "Ersun Hoca, maç oynamasının daha iyi olacağını söyledi. Biz de 'yı tercih ettik" dedi. Westerlo, Belçika 2. Ligi'nde yer alıyor.

Fenerbahçe, kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar Belçika'nın takımına kiraladığını açıkladı. Berke'nin menajeri Ömer Uzun, "Ersun Hoca, maç oynamasının daha iyi olacağını söyledi. Biz de 'yı tercih ettik" dedi. Westerlo, Belçika 2. Ligi'nde yer alıyor.

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