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Fenerbahçeli Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'da
Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 Giriş Tarihi: 21.07.2019
Fenerbahçe'de forma giyen Barış Alıcı'nın Çaykur Rizespor'a kiralanması konusunda iki kulüp arasında anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe'de kamp kadrosuna dahil edilmeyen Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Karadeniz temsilcisi genç futbolcunun kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
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