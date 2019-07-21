21 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'da

F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Anlaşma sağlandı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 Giriş Tarihi: 21.07.2019

'de forma giyen 'nın 'a kiralanması konusunda iki kulüp arasında anlaşma sağlandı.

'de kamp kadrosuna dahil edilmeyen , 'a transfer oldu. Karadeniz temsilcisi genç futbolcunun kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

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