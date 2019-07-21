21 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda paylaşımı

F.Bahçe'ye veda paylaşımı! Gidiyor...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 Giriş Tarihi: 21.07.2019

'den 'ye transferinin kısa süre içerisinde açıklanması beklenen ve sarı-lacivertlilerin kamp kadrosuna dahil edilmeyen , hesabından veda mesajı paylaştı.

'nin yıldız oyuncusu , kişisel hesabından Fenerbahçe'ye veda videosu paylaştı.

İtalya Serie A ekiplerinden 'ye olacağı konuşulan ve sarı-lacivertlilerin 'da yapacağı kamp kadrosuna dahil edilmeyen genç oyuncu, Samandıra 'nden ayrıldığı bir anın videosunu paylaşırken, videoya sarı ve lacivert kalpler koyup, güle güle mesajı verdi. Fenerbahçe'nin Napoli'den Eljif için 15 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro da bonus talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Eljif Elmas'ın berberi de, 'Son saç tıraşı' diyerek, genç futbolcuyla fotoğraf paylaşmıştı.

Eljif Elmas kampa götürülmüyor!

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