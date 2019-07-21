21 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi

Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.07.2019

'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren , 'nın Graz kentine geldi.

hazırlıklarının yurt dışı etabı için 'ndan kalkan uçakla Graz'a gelen sarı lacivertli kafileyi taraftarları coşkulu bir şekilde karşıladı. Takımı çiçeklerle bekleyen taraftarlar, futbolcular ve ile fotoğraf çektirdi.

EMRE VE RODRIGUES'E SEVGİ SELİ

Havalimanında toplanan sarı lacivertli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal ile 'na çiçek verdi. Taraftarlar daha sonra Emre Belözoğlu ve 'e yaptıkları tezahüratlarla destek oldular. Sarı lacivertli kafile daha sonra kamp yapacağı otele doğru yola çıktı.

ELJIF, BARIŞ VE OKAN KAMP KADROSUNDA YER ALMIYOR

'de adı Napoli ile anılan Eljif Elmas, başka bir takıma kiralanmak istenen Barış Alıcı'nın dışında sakatlığı bulunan Okan Turp, kafilede yer almadı.

Sarı lacivertli kafilede şu isimler yer aldı: , Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, , Murat Sağlam, , Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, , , , , Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, , Muhammed Gümüşkaya, , Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç

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